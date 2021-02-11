استشارى تغذية: البيض بريء من زيادة الكوليسترول.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى التغذية، إن هناك دراسة أكدت ان تناول البيض يزيد من نسب الوفاة ويزيد من التجلطات، مؤكدة ان تلك الدراسة غير دقيقة نهائيًا، لافتة إلى أن الدراسة تمت بشكل منقوص وغير كامل فلا يجب الاعتداد بها.





وأضافت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن المعدل الطبيعى للإنسان هو بيضة واحدة فى اليوم فقط للشخص بالنسبة لكبار السن، منوهة بأن البيض بريء من زيادة الكوليسترول.





وتابعت أن الشباب من الممكن ان يناولوا بيضتين فى اليوم طالما سيبذل مجهودًا، مؤكدة أن البيض المفيد هو البيض البلدى.





وأوضحت أن البيض الأورجانيك هو أفيد نوع بيض فى الأسواق، ويجب الابتعاد عن بيض المزارع.



