ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يعلن الطوارئ.. توقيف المئات من فلول نظام البشير بتهمة التخطيط لأعمال تخريب

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:11 ص
السودان
السودان
Advertisements
أحمد محرم
أعلن السودان فرض حالة الطوارئ في ولايتي سنار وشرق دارفور، فيما أصيب 12 فردًا من القوات النظامية في أعمال عنف بالأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام بتوقف المئات من أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الاجتماع للتخطيط لأعمال حرق ونهب.

وألقت السلطات السودانية، فجر الخميس، القبض على حسبو محمد عبدالرحمن، نائب عمر البشير، وذلك ضمن حملة اعتقالات شنتها السلطات على قادة نظام الرئيس المخلوع وحزبه المؤتمر الوطني.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن مصادر قولها إنه "من المرجح أن القبض على حسبو يأتي ضمن الحملة على قادة نظام البشير المتسببين في تحريك الشارع وتدمير المنشآت ونهب وحرق الأسواق والمحال التجارية في ولايات البلاد".

وأفرجت السلطات عن حسبو في 24 أغسطس الماضي بعد اعتقال لأكثر من عام ونصف عقب سقوط نظام البشير، دون تقديمه إلى محاكمة.

وقررت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 واسترداد الأموال العامة بالسودان، اتخاذ إجراءات جنائية، بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام نظام الثلاثين من يونيو عام 1989 وقانون مكافحة الإرهاب وقانون غسل الأموال، في مواجهة كافة رموز حزب "المؤتمر الوطني" المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات.

وذكرت لجنة تفكيك النظام السابق، في بيان بهذا الصدد أنها أصدرت توجيها لكل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) باتخاذ تلك الإجراءات الجنائية، بعدما امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل.

وشددت اللجنة على أنها تقوم بواجبها في تفكيك بنية النظام المحلول سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحدث: الشرطة السودانية تعتقل عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع

خط أحمر.. الشارع السوداني يتمسك بلجنة إزالة تمكين الإخوان

السودان: لجنة تفكيك النظام السابق تقرر اتخاذ إجراءات جنائية ضد رموز الحزب المحلول

السودان.. الشرطة تلقي القبض على نائب البشير في حملة ضد قيادات النظام السابق

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد عمر فتحي .. قصة مرضه ووفاته في عز شبابه

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

بالأسود.. هاجر أحمد تتألق من أحدث ظهور بإطلالة أنيقة

بلاش أمور شخصية.. تعليق قوى من شوبير على هجوم عمارة على "معلول"

الخارجية الأمريكية: بلينكن يبحث مع بن فرحان تعزيز الدفاعات السعودية

خطر الوفاة يزداد بنسبة 14 % بتناول بيضة يومياً

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 200 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سعرًا في هذه القائمة موديل 2021

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران