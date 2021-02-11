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أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يزور اليونان.. تفاصيل

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:27 ص
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، وصول الوزير فؤاد حسين الى العاصمة اليونانية أثينا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل الى العاصمة اليونانية أثينا".

واضاف ان "الوزير سيلتقي بوزير الخارجية اليوناني ووزير الهجرة، وعدد من الشخصيات الحكومية".

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي أعلن أمس الأربعاء، ان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي كلف رئيس الجهاز عبد الغني الاسدي للوقوف على الأحداث التي رافقت التظاهرات في واسط.

وقال الجهاز  إن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وصل إلى واسط للوقوف على تداعيات وملابسات الاحداث الأمنية التي رافقت التظاهرات في المحافظة".

واضاف ان "ذلك جاء بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".
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