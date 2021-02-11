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التخطيط: مصر أحرزت تقدما غير مسبوق فى التصدى للهجرة غير الشرعية.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك تنسيقا مع مؤسسات المجتمع المدنى فى كافة المبادرات لن الشراكة هى التى ستؤدى لوجود أثر بدلًا من أن تكون الجهود متفرقة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن العلاقة الوطيدة مع المصريين بالخارج والتى تكونت بدعم من الوزارة لربط المصرى ببلده مصر ونعمل على نستفيد من خبراتهم فى تنمية قراهم ومحافظاتهم وتعزيز أواصر التعاون بين المصريين بالخارج وجذورهم ومحافظاتهم والعمل على تطوير قراهم.

 وتابعت أن مصر أحرزت تقدم غير مسبوق فى التصدى للهجرة الغير شرعية، وعمل حملات توعية للمصرين بالخارج.

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