250 ألف فدان.. بدء توريد محصول بنجر السكر لمصنع الحامول في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء توريد محصول بنجر السكر للمصانع، موجهًا مديرية الزراعة بكفر الشيخ برئاسة الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق بين المصانع والجمعيات الزراعية والمزارعين لتوريد محصول بنجر السكر بكفاءة عالية.





وكشف محافظ كفر الشيخ، في تصريحات خلال بيان له، أن المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر بالمحافظة، بلغت نحو 250 ألف فدان، مشيرًا إلى أن المحافظة تحتل المرتبة الأولى في زراعة البنجر.





ومن جانبه، قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المديرية عقدت مجموعة من الندوات بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية؛ لتوعية المزارعين عن كيفية الحصاد والتنبيه بنظافة البنجر للحصول على أعلى وزن وأعلى نسبة سكر، والتنسيق مع المصنع قبل التقليع للحصول على أعلى عائد للمزارع.





وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن لجان المديرية والإدارات الزراعية والجمعيات، تتابع حالة زراعة القمح؛ لمنع إصابته مرض الصدأ الأصفر، مضيفًا" وتقوم المديرية بالمرور وهناك لجان متابعة مستمرة والإدارات والجمعيات لمتابعة حالة القمح بصفة مستمر والحالة مطمئنة ولا توجد إصابات".