الحكومة: تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد ورفع معدلات النمو والحفاظ على المسار النزولي للتضخم

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه خلال عام 2025 قامت الحكومة بمتابعة تنفيذ برنامج لإصلاح الاقتصادي وكان هناك حرص على رفع معدلات النمو من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة ".

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " الأولى الفضائية"، :" الدولة عكفت على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من المشروعات".

وتابع محمد الحمصاني :" هناك نهضة كبيرة في قطاع الصناعة وهناك تطوير كبير في العديد من المناطق الصناعية ".

وأكمل محمد الحمصاني :" هناك تركيز على الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "، مضيفا:" تم تحقيق مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو والحفاظ على المسار النزولي للتضخم ".