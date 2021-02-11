محافظ المنيا: تطوير 192 قرية في 5 مراكز ضمن مبادرة حياة كريمة

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، حيث تشمل المبادرة مراكز (أبوقرقاص – ملوي – العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور احمد موسي مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة.









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وقال المحافظ، انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة وتحت اشراف الجهات المتخصصة، تم التنسيق مع جامعة المنيا وكلية الهندسة للاشراف الهندسي على الاعمال التي سيجري تنفيذها بالمراكز الخمسة ووضع اليات للمراحل التنفيذية.

وناقش المحافظ، كيفية الاشراف على تنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة من كلية الهندسة لتقوم بالاشراف على تنفيذ الاعمال مع وضع تقارير هندسية لمتابعة تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد

وفي سياق آخر، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لعدد 85 طلبا ، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وشدد المحافظ ، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

كما تابع المحافظ ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، واستعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين ، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها

مؤكدا على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.