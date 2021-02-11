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تعليم

جامعة أسيوط تعلن تنفيذ مشروع وحدة معالجة للمياه الرمادية بالمدينة الجامعية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:01 م
رئيس جامعة اسيوط
رئيس جامعة اسيوط
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إيهاب عمر
أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع الفعال والمثمر في دعم الخدمات المجتمعية وحرصها علي تلبية وسد احتياجات الافراد والذي يهدف إلي توطيد فكرة العمل التطوعي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا علي حرص إدارة الجامعة علي تقديم الدعم اللازم وإتاحة الفرصة للتعاون المشترك مع المؤسسات في تنفيذ عددًا من الأنشطة الخيرية والتنموية والذي تعاظم دورها في ظل جائحة كورونا المستجد ، كاشفًا عن توقيعه  اتفاقية تعاون مشترك سارى  لمدة عام بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ مشروع وحدة معالجة المياه الرمادية بالمدينة الجامعية .

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واستقبلت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مدير مؤسسة مصر الخير  محمد فراج و  أحمد شوقي الكاشف مدير عام العقود بالشئون القانونية بجامعة أسيوط  لمناقشة كيفية تفعيل هذه الإتفاقية .

و خلال اللقاء أكدت الدكتورة مها غانم علي التعاون القائم والوطيد مع مؤسسة مصر الخير العريقة برئاسة فضيلة الدكتور على جمعة رئيس المؤسسة وأياديها البيضاء فى كثير من المجالات داخل وخارج الجامعة ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة مصر الخير على توليها إنشاء  وحدة لمعالجة المياه الرمادية بالمبني ( ز ) بمدينة الجامعية البنين لجامعة أسيوط من خلال تعاون الإدارة الهندسية بمؤسسة مصر الخير وبتمويل من البنك الاهلى و تحت إشراف الشئون الهندسية للجامعة، مع قيام المؤسسة بتدريب المختصين على تشغيلها، على أن تقوم الجامعة من جانبها بتقديم التسهيلات اللازمة خلال عملية الإنشاء وتولى مسئولية إدارة وحدة تحلية المياه .

 وأشاد محمد فراج علي حرص إدارة الجامعة في تقديم الدعم الكامل للمؤسسة و المشاركة الفعالة لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة في مجالات المياه و الطاقة .
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