سكيتش حصري.. حكاية الشرقاوي أحمد جاميكا وما لا تعرفه عن فريق عمله.. فيديو وصور

حكاية أحمد جاميكا وفريق عمله:

جاميكا: بنشر اللهجة الشرقاوية بدون ملايين

عطيات: نفسي أكون ممثلة مشهورة ومحبوبة

سامي: طموحي في التمثيل من غير سقف كيرولس: نفسي مخرج أو منتج يكتشفني بكار: جدعنة أحمد جاميكا قربتني للكوميدا

سر نجاح أحمد جاميكا وتعرضه للحسد



بزيه فلاحي وخفة دم بلهجة قرى شرقاوية جميلة ووسط الأراضى الزراعية خطف الشاب العشريني أحمد كامل أبو زيد والشهير بـ «أحمد جاميكا» أعين وقلوب ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يتابعونه من أنحاء مختلفة بمصر وخارجها منذ بدايته حتى إنتاجه حوالي 35 فيديو تحقق مشاهدات عالية في وقت قياسي إلى انضمام فتاة و 4 من الشباب للعمل معه مؤخرًا، وهم: « منى، سامي، كيرولس، محمد، سليمان».

بدأ أحمد جاميكا حياته وقبل حصوله على دبلوم فني تجاري من أحد معاهد مدينتة فاقوس بمحافظة الشرقية كعامل في مقهى بالقاهرة وسوبر ماركت بمدينته لمدة 14 عاما وأخيرًا بفرن عيش مع جده بعد انفصال والده عن والدته ليسجل الفيديوهات التي كانت في البداية عبارة عن صوت فقط وجزء من مكالمات مضحكة إلى فيديوهات قائمة على كتابته وتصويره وإخراجه ومونتاجه بمساعدة فريقه مؤخرًا.





« العوافي عليكم، ماي نيميز أحمد جاميكا، واحد من أغني أغنياء الشرقية، بعمل فيديوهات بجو شرقاوي جميل، علالة الله الوكيل» .. هذا الكلمات هي المعتادة عند أحمد جاميكا في بداية معظم الفيديوهاته خاصة صاحبة انطلاقته كإعلان مدينتي، ومكالمته الشهيرة مع المذيعة رضوى الشربيني، وسيكتش ده هاني النسخة الشرقاوي، إضافة إلى استعانة مخرجين به كمصحح للهجة الشرقاوية في أكثر من فيلم ومسلسل وإعلان وغيرهم.





يؤكد أحمد جاميكا أنه لا يقصد ابدًا التقليل من اللهجة الشرقاوية أو مجرد كسب مال فقط، وإنما العكس من نشرها وحب الناس لها حتى حديثهم بها، لافتًا إلى أنه لا يريد سوى رضا أمه عنه، وفخر عائلتها به خاصة بعد انفصالها عن والده في سن صغير، معقبًا: « هي سر نجاحي وبصيرتي، ولولا دعائها ليه كل يوم بعد صلاة العشاء في هذه الزاوية من منزلنا ما كنتش وصلت للناس وحبوني وكذلك رزق ربنا ليه بأحلي فريق عمل من الشباب».





يشير أحمد جاميكا إلى أنه عاني من الحسد بسبب زعم كسبه للملايين من وراء فيديوهاته « درع اليويتوب لما جالي كنت بجيب دم من جسمي».

مبينًا أن محبة الناس له نتيجة رسمه لبسمة أو تسببه في ضحكة على وجهوهم هي مكسبه الأكبر، وأنا يسمع الفيديوهات كثيراُ ليتأكد من كل لفظ يعرض على الناس والعائلات وكذلك المشاهد التي تضحك دون أي ابتذال أو إغراء، على حد قوله من أن أي شخص لابد أن يكون له منتقد، كاتهمام كوميديته بالتفاهة، متمنًا أن يغير نظرة البعض لأبناء الشرقية، وعدم التهكم من لهجتهم.





منى مديرة أعمال بالجلاييب الفلاحي





"أهم حاجة نرسم الضحكة علي وشوش الناس" .. بهذا الكلمات عبرت الفتاة الوحيدة والأكثر ظهورًا في فريق عمل اليوتيوبر والكوميدان أحمد جاميكا عن سعادتها بالانضمام للعمل مع شباب بلدتها في فيدهاتهم المضحكة

بعد إعلان أحمد جاميكا عن حاجته لفتاة للتمثيل معه؛ فأرسلت له على الفور وبالفعل قبلها، لافتة: " الجلاييب الفلاحي مش عيب، وفرحانة إني اشتغلت مع الجروب، لأنهم أخواتي، وحلمي أكون ممثلة مشهورة والناس تحبني و أهم حاجة أفرح أمي وأخواتي".





سامي صاحب معرض ستائر طموح





ظهر بدور سامي في فيديو "دا هاني النسخة الشرقاوي" لليوتيوبر الكوميديان أحمد جاميكا، وهو سامي سالم حسن، صاحب معرض ستائر وهاوي تمثيل، ومن أبرز أدواه الشبابية: "دور شلتوت من عرض مسرحية "المواطن مهري"وهو دكتور آثار كان نفسه اسمه يكتب في التاريخ، فقضي عمره كله لاستكشاف أي مكان أثري حتى وجده وهو متجاوزًا الـ 65 سنة، مشيرًا: " لو حاطط هدف قدامك وعايز اسمك يتكتب في التاريخ اجتهد والعمر مجرد أرقام هتوصل لهدفك بس لازم تسعي فرحان جدًا ومبسوط واتمني من الله أن مفيش حاجه تفرقنا عن بعض، وبصراحة نفسي أحقق حاجات كتير جدًا وطموحي من غير سقف".





كيرولس شغال مع والده وعنده رسالة





"نفسي أكون ممثل قبل ما أكون مشهور" .. بهذه الكلمات يوضح كيرولس عادل صالح، وهو ممثل مسرحي إضافة إلى عمله مع والده في معرض للمفروشات والأدوات المنزلية أن أمنيه أن يصبح ممثلًا ومقدمًا للفن الراقي قبل أن يكون مشهور وأن يكتشفه مخرج أو منتج ليثبت موهبته، مشيرًا إلى أنه تعرف على جاميكا من خلال رسالة أرسلها له على صفحته ثم تحدث معه بعدها أكثر من ساعتين يعطيه طاقة إيجابية للعمل معه كأخوين، ومبينًا أن أبرز أدواره كانت في المسرحية الشبابية " زعف النخيل" بفرقة فاقوس المسرحية حيث كان يمثل دور شيخ يدعى حمدان هدفه الخير ومنع الشر القادم عن طريق حرامية وقطاعي طرق يريدوا دخول البلد، وأنه حاليًا لا تسعه الفرحة من العمل مع جروب جاميكا حيث يعتبرهم عائلته الثانية التي تنسيهم أي هم.





محمد ممثل مسرحي يبيع البليلة





أما محمد علاء، والشهير ببكار أنبوبة في فيديوهات أحمد جاميكا فهو بائع كسكسي وبليلة على عربية والده، إضافة إلى عمله ممثل بفرقة قصر ثقافة مدينة فاقوس، لافتًا إلى أنه تعرف على أحمد جاميكا عندما عرض عليه القدوم إلى عرض مسرحي مشارك فيه، واعجبه للغاية ثم بدأ الحديث بينهم على الواتساب خاصةً بعد وفاة أختي ليبدأ من بعدها مشاركتي في فيديوهاته، مختتمًا: "حلمي نكون ممثلين مشهورين، وربنا يكرمنا مع بعض في أفلام ومسلسلات واشتغل مع أكبر مخرجين بمصر".