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حوادث

جلب الحبيب وشفا الطبيب.. الأمن يضبط دجالا أوهم المواطنين بحل المشكلات في الجيزة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى ضبط القضايا التى ترتكب عبر الإنترنت.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على "الإنترنت" يبدى من خلالها المعلن قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر والدجل والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية نظير مبلغ مالى بالمخالفة للقانون.


عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة المنيا.


وبمواجهته أقر بما جاء بالتحريات، وأضاف بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط "هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – مبلغ مالى – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والسحر".


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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