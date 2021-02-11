ضبط مخزن أدوية مخدرة وأخرى مجهولة المصدر بالغربية

استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية مع مديرية التموين، مخزن أدوية بحي ثاني طنطا.
وأسفر التفتيش ضبط أدوية مدرجة على الجدول الاول فقرة د بكميات ٨١ وحدة أدوية مؤثرة على الحالة النفسية جدول تانى بكميات ٨٥٠٠ وحدة أدوية مسجلة وممنوع حيازتها خارج الصيدليات بكميات ١٦١٠٠٠ وحدة وادوية مهربة وغير مسجلة بكميات ١٢٩٧٤ وحدة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه وهيئه الرقابة الادارية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وخزن الأدوية وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وخزن الأدوية بدائره قسم ثانى طنطا.
ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسه المهندس محمد ابو هاشم لشن الحملة مشتركة يقودها د.منى شبل مدير التفتيش الصيدلى ومفتشى الصيدليات د.محمد السباعى ود.هيثم غرابه ود. يوسف عاطف د.عبدالقوى غلوش ود.سمر هلال ود.ميار سالم ود. منير منير. وذلك بالاشتراك مع ا.ياسر مراد وا.محمد الشيخ مفتشا تموين بندر طنطا.