ضبط مخزن أدوية مخدرة وأخرى مجهولة المصدر بالغربية

استهدفت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية مع مديرية التموين، مخزن أدوية بحي ثاني طنطا.





وأسفر التفتيش ضبط أدوية مدرجة على الجدول الاول فقرة د بكميات ٨١ وحدة أ دوية مؤثرة على الحالة النفسية جدول تانى بكميات ٨٥٠٠ وحدة أدوية مسجلة وممنوع حيازتها خارج الصيدليات بكميات ١٦١٠٠٠ وحدة وادوية مهربة وغير مسجلة بكميات ١٢٩٧٤ وحدة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.









شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه وهيئه الرقابة الادارية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن غير المرخصة لبيع وخزن الأدوية وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لبيع وخزن الأدوية بدائره قسم ثانى طنطا.



