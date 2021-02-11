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التخطيط: برتوكول تعاون لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:22 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أزمة كورونا تعصف بالعالم كله وكله يعانى، مؤكدة أن مصر كان لها لفتة استباقية واتخذت اجراءات صارمة للتصدى لفيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر اتخذت اجراءات شديدة للتخفيف من عواقب تلك الازمة.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، ان مصر حرصت على  الحفاظ على صحة المواطن، مشيرة إلى ان  ذلك ظهر فى انخفاض مستويات التضخم وانخفاض الاسعار مما كان له دور كبير جدًا.

وتابعت أن ازمة كورونا ترتب عودة عدد كبير من المصريين بالخارج، منوهة بانه تم حصر عدد المصريين العائدين من الخارج والتعرف على  لتخصصات والحرف التى ينتمى اليها العائدين للاستفادة منهم وتعظيم العائد من كل الثروة التى لدينا.

وأوضحت ان هناك بروتوكول تم مع جهاز المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، منوهة بأنه تم تصميم استمارة تورت بلدك وحصر العائدين من الخارج.

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