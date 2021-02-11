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التخطيط: ضخ 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم بذل مجهود كبير فى الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، لافتة إلى أن مبادرة تنمية الريف هى الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث يتم تنمية نصف مصر وسيستفاد من المبادرة 50 مليون مواطن.


وأضافت وزيرة التخطيط، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، ان المبادرة تستغرق 15 عامًا على الاقل ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالانتهاء منها خلال 3 سنوات فقط، كما ان مبادجرة مراكب النجاة التىىتتعاون فيها الوزارة مع الهجرة تعمل على الحد من انتشتار الهجرة الغير شرعية.


وتابعت أن هناك تنسيق وتكامل لتوفير فرص عمل لائقة لكل المواطنين فى كافةا لمحافظات ودمجهم فى المحافظات التى يتم اختيارها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة والتى شملت 375 قرية، وفى المرحلة الثانية تم ضخ فيها 20 مليار جنيه والعمل على المتابعة المكتبية لكل المشروعات وفقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن النتائج الاولية اكدت ان نسبة كبيرة من المستهدفات تم تنفيذها من خلال توصيل المياه والبنية التحتية ورفع المتوى التعليمى، منوهة بانه تم انخفاض مستوى الفقر فى مصر بنسبة 3 نقاط وسجل 29% فقط.

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