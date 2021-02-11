كأس مصر.. محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة كأس مصر.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
محمود الزنفلي- محمد أحمد محمد " دبش" - محمد جمال بسيوني - عاصم صلاح - أحمد محمود عبد الودود - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - محمد عصام - محمد فخري- لاميرا.
كانت قرعة دور الـ 32 بكأس مصر أسفرت عن المواجهات التالية:
الأهلي - النصر
الزمالك - حرس الحدود
سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة
بيراميدز - العبور
وادي دجلة - البنك الأهلي
الاتحاد السكندري - النجوم
المقاولون العرب - بتروجيت
المصري - المنصورة
طلائع الجيش - القناة
أسوان - سوهاج
مصر المقاصة (الفائز من بترول أسيوط وأشمون)
الإسماعيلي - لافيينا
الإنتاج الحربي - كوكاكولا
سموحة - دكرنس
إنبي - (الفائز من مباراة سيدي غازي ونبروه)
الجونة - كيما أسوان