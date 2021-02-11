كأس مصر.. محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة





وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:





محمود الزنفلي- محمد أحمد محمد " دبش" - محمد جمال بسيوني - عاصم صلاح - أحمد محمود عبد الودود - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - محمد عصام - محمد فخري- لاميرا.





كانت قرعة دور الـ 32 بكأس مصر أسفرت عن المواجهات التالية:





الأهلي - النصر

الزمالك - حرس الحدود

سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة

بيراميدز - العبور

وادي دجلة - البنك الأهلي

الاتحاد السكندري - النجوم

المقاولون العرب - بتروجيت

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - القناة

أسوان - سوهاج

مصر المقاصة (الفائز من بترول أسيوط وأشمون)

الإسماعيلي - لافيينا

الإنتاج الحربي - كوكاكولا

سموحة - دكرنس

إنبي - (الفائز من مباراة سيدي غازي ونبروه)

الجونة - كيما أسوان

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة كأس مصر.