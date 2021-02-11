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رياضة

كأس مصر.. محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة وادي دجلة

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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رباب الهواري
أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات دور الـ 32، من مسابقة كأس مصر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

محمود الزنفلي- محمد أحمد محمد " دبش" - محمد جمال بسيوني - عاصم صلاح -  أحمد محمود عبد الودود - فادي فريد -  أمير مدحت - أسامة  إبراهيم - محمد عصام - محمد فخري- لاميرا.

كانت قرعة دور الـ 32 بكأس مصر أسفرت عن المواجهات التالية:

الأهلي - النصر

الزمالك - حرس الحدود

سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة

بيراميدز - العبور

وادي دجلة - البنك الأهلي

الاتحاد السكندري - النجوم

المقاولون العرب - بتروجيت

المصري - المنصورة 

طلائع الجيش - القناة

أسوان - سوهاج

مصر المقاصة (الفائز من بترول أسيوط وأشمون)

الإسماعيلي - لافيينا

الإنتاج الحربي - كوكاكولا

سموحة - دكرنس

إنبي - (الفائز من مباراة سيدي غازي ونبروه)

الجونة - كيما أسوان
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