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اليونان: نسعى لأن نكون جسرا بين دول الخليج وشرق المتوسط وأوروبا "فيديو"

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:19 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال نيكوس ديندياس، وزير خارجية اليونان، إن اليونان تعمل على احترام القانون الدولي والقوانين والسلوك الدولي، مضيفًا أن "طموحنا ان نكون جسرًا ما بين دول الخليج والشرق المتوسط والدول الأخرى واوروبا".

وتابع وزير خارجية اليونان خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: "أحيي الزملاء على الحوار والشجاعة التي أبدوها وأوقفنا تلك الحلقة المفرغة من اجل تحقيق السلام في المنطقة واتبعنا طريق السلام والتسامح. 

وانطلقت صباح الخميس، أعمال منتدى الصداقة، في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

ويشارك سامح شكري، وزير الخارجية، في أعمال منتدى الصداقة ممثلًا عن الدولة المصرية، بجانب عدد من وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والبحرين واليونان وقبرص؛ وذلك لبحث تطورات الأوضاع في شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

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