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محافظات

محافظ القاهرة: تعاون مثمر مع أعضاء البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:23 م
محافظ القاهره خلال
محافظ القاهره خلال لقائه بالنواب
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عبد العزيز جمال
عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللقاء الأول بأعضاء مجلس النواب الجدد بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ التحية لأعضاء مجلس النواب الجدد لتوليهم مهام المسئولية فى هذه المرحلة، مؤكدًا المسئولية الوطنية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة مصالح الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين فى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم مع احترام الدستور والقانون، لافتًا إلى وجود تعاون مثمر وبناء مع أعضاء مجلس النواب. 
                        
وأشاد المحافظ بالوجود الفعال والواضح  للمرأة والشباب في المجلس الجديد وهو ما يعكس إيمان الدولة وقيادتها السياسية بقدارت المرأة والشباب في المساهمة فى بناء الدولة.

ووجه محافظ القاهرة التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعى السابق من جهد كبير أسهم فى تعزيز التجربة البرلمانية.

وأكد المحافظ على ثقته من أن أعمال المجلس ستكون معبرة عن مصالح الوطن والمواطنين وستسهم فى ترسيخ الايمان بالديمقراطية وحرية الرأى والتعبير ومترجمة للنهج الإصلاحى المستمر من أجل مصلحة الوطن.
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