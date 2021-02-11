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أخبار العالم

فلسطين تسجل حالتى وفاة و1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:18 م
فلسطين تسجل وفاتان
فلسطين تسجل وفاتان و1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل وفاتين، و1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و652 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالة وفاة في طولكرم، وحالة أخرى في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار (17)، سلفيت (65)، الخليل (101)، رام الله والبيرة (175)، بيت لحم (57)، جنين (35)، نابلس (59)، قلقيلية (18)، ضواحي القدس (45)، طولكرم (20)، طوباس (5)"، قطاع غزة (202)، مدينة القدس (302).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار (6)، سلفيت (4)، الخليل (24)، رام الله والبيرة (114)، بيت لحم (11)، جنين (17)، نابلس (21)، قلقيلية (0)، ضواحي القدس (57)، طولكرم (12)، طوباس (11)"، قطاع غزة (190)، مدينة القدس (185).


وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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