ناقد مسرحي: عزت العلايلي فنان مسرحي في الأصل وليس سينمائيًا.. فيديو

قال الناقد المسرحي محي إبراهيم، إن الفنان الراحل عزت العلايلي كان فى الأصل فنان مسرحي وليس سينمائى، وحتى إنه كان يعتز بالمسرح وعمله داخله، منوها إلى أن العلايلي قدم العديد من الأعمال المسرحية من خلال المسرح الحديث، ومنها: شيء فى صدري، الأرض والحصاد، فيما تشرق الشمس، ثورة قرية، سهرة مع الحكيم، دقة الساعة الطوفان، مفتاح النجاح و مسرحية لا حدود.





وأضاف"محي ابراهيم"، خلال استضافته فى برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن العلايلي قام بتقديم كلا من مسرحية خيال الضل، اتفرج يا سلام، الانسان الطيب على مرح الحكيم، وأيضا قام بعرض مسرحية قولوا لعين الشمس، دماء علي ملابس السهرة، اهلا يا بكوات ووداعا يا بكوات على المسرح القومي، كما أنه عرض علي المسرح الاستعراضي كلا من مسرحية ملك الشحاتين ومسرحية عريس وعروسة، وحت إنه قدم على المسرح الكوميدي قدم مسرحية الزواج تهذيب وتأديب وإصلاح، أنغام االشاب "بحلم يا مصر".

وأكد، أن تم ترجمة العمل المسرحة "العمر لحظة" إلى عمل سينمائى، وبالرغم من قوة هذا الفيلم إلا أن تلك المسرحية كانت أروع بكثير من الفيلم، وذلك بسبب حماسة الممثلين المسرحيين فى ذلك الوقت.

وأشار"الناقد المسرحي"، إلى أن ممثلين عرض "العمر لحظة" قاموا بتمثيل هذا العمل على المسرح الخشبي كما أنه مثل بيئته الأصلية، التى كان مكتوب موقعها على خط قناة السويس، فهنا ظهر العرض المسرحي للعمل أكثر حماسة وتألق من العمل السينمائى.

وتابع "محي إبراهيم" أن الراحل عزت العلايلي كان يقول "احنا بنسهر ليلة العرض نضع خطوط أماكنا على المسرح حتى لا نقع فى أى خطأ صغير"، وهذا يدل بالفعل على حبه وتعلقه بعمله.