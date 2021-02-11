ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ناقد مسرحي: عزت العلايلي فنان مسرحي في الأصل وليس سينمائيًا.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:25 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
Advertisements
ياسمين القصاص

قال الناقد المسرحي محي إبراهيم، إن الفنان الراحل عزت العلايلي كان فى الأصل فنان مسرحي وليس سينمائى، وحتى إنه كان يعتز بالمسرح وعمله داخله، منوها إلى أن العلايلي قدم العديد من الأعمال المسرحية من خلال المسرح الحديث، ومنها: شيء فى صدري، الأرض والحصاد، فيما تشرق الشمس، ثورة قرية، سهرة مع الحكيم، دقة الساعة الطوفان، مفتاح النجاح و مسرحية لا حدود.


وأضاف"محي ابراهيم"، خلال استضافته فى برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن العلايلي قام بتقديم كلا من مسرحية خيال الضل، اتفرج يا سلام، الانسان الطيب على مرح الحكيم، وأيضا قام بعرض مسرحية قولوا لعين الشمس، دماء علي ملابس السهرة، اهلا يا بكوات ووداعا يا بكوات على المسرح القومي، كما أنه عرض علي المسرح الاستعراضي كلا من مسرحية ملك الشحاتين ومسرحية عريس وعروسة، وحت إنه قدم على المسرح الكوميدي قدم مسرحية الزواج تهذيب وتأديب وإصلاح، أنغام االشاب "بحلم يا مصر".

 

وأكد، أن تم ترجمة العمل المسرحة "العمر لحظة" إلى عمل سينمائى، وبالرغم من قوة هذا الفيلم إلا أن تلك المسرحية كانت أروع بكثير من الفيلم، وذلك بسبب حماسة الممثلين المسرحيين فى ذلك الوقت.

 

وأشار"الناقد المسرحي"، إلى أن ممثلين عرض "العمر لحظة" قاموا بتمثيل هذا العمل على المسرح الخشبي كما أنه مثل بيئته الأصلية، التى كان مكتوب موقعها على خط قناة السويس، فهنا ظهر العرض المسرحي للعمل أكثر حماسة  وتألق من العمل السينمائى.

 

وتابع "محي إبراهيم" أن الراحل عزت العلايلي كان يقول "احنا بنسهر ليلة العرض نضع خطوط أماكنا على المسرح حتى لا نقع فى أى خطأ صغير"، وهذا يدل بالفعل على حبه وتعلقه بعمله.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 13 من المهرجان القومي للمسرح وتكرم الرواد

ناقد مسرحى: هادي خفاجة كسر الجدار الرابع في "زهرة اللوتس".. فيديو

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ينعى عزت العلايلى: الأمة العربية تفقد أحد أهم نجومها

ستظل أعماله خالدة بيننا.. رئيس المركز القومي للسينما ينعي عزت العلايلي

وزيرة الثقافة تنعى عزت العلايلى: صنع مجدا خالدا في تاريخ الفن

وزيرة الثقافة ناعية عزت العلايلى: صنع مجدا خالدا في تاريخ الفن المصري

ترشيحاتنا

عمرو دياب ينشر صورة برفقة إنجي كيوان من دبي

أمان زائف.. الصحة العالمية تحذر من خطأ جسيم بشأن فيروس كورنا

أخبار الفن| هنا شيحة توجه رسالة بعد فقدانها جزءا كبيرا من وزنها.. جنات لـ صدى البلد: سعيدة ومتحمسة لإحياء حفل عيد الحب

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

كأس مصر.. إنبي يتأهل إلى دور الـ 16 بعد الفوز 9على نبروه

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات