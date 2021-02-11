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رياضة

مرور 20 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على لقاء سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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محمد السعيد
سيطر التعادل السلبي على أول 20 دقيقة من مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة، التي تقام على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري.

أولى محاولات سيراميكا كليوباترا على مرمى غزل المحلة كانت في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق صالح جمعة من كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها خرجت ضربة مرمى.

وشهدت الدقيقة الثامنة أولى هجمات غزل المحلة عن طريق رأسية حامد يحيى، لكنها مرت بجوار مرمى عامر عامر.

وانطلق رجب بكار لاعب سيرامكيا كليوباترا بالكرة في الدقيقة 11، ومرر الكرة لـ أحمد ياسر ريان الذي سددها لكنها ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة 11 سدد شريف دابو كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت ركلة ركنية.

وغادر بسام ماهر لاعب غزل المحلة أرضية الملعب في الدقيقة 17  بسبب الإصابة وتم استبداله بـ الإخميني.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه.
خط الوسط: محمد توني - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.

بينما بدأ غزل المحلة اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى:عمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام عادل، أشرف سيد، فتحي مبروك

خط الوسط: أحمد النادري، محمد عبد القادر، محمود صلاح

خط الهجوم: عبده يحيى، بسام ماهر، يحيى حامد  
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