خلال 6 ساعات… نجاح عمليتين جراحيتين دقيقتين بمستشفى بلقاس العام

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى بلقاس العام في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين في توقيت متقارب، إحداهما استغرقت 6 ساعات متواصلة، بما يعكس التطور الملحوظ في مستوى الأداء الطبي والخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة أن ما تشهده مستشفى بلقاس العام من تقدم يأتي نتيجة الدعم المستمر للكوادر الطبية، ورفع كفاءة التجهيزات، وتعزيز العمل بروح الفريق، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

و، أوضح الدكتور محمد العدوي إلى نجاح الفريق في إجراء جراحة طارئة دقيقة لاستئصال الزائدة الدودية وجزء كبير من الأمعاء لمريض في حالة حرجة، موضحًا أن العملية استغرقت نحو 6 ساعات متواصلة، حيث بدأت في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا واستمرت حتى السادسة صباحًا، وتم خلالها التعامل مع الحالة بكفاءة عالية حتى استقرارها، بمشاركة الدكتور صبري أبو زيد، وفريق التخدير بقيادة الدكتور حاتم صالح، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور عبد الرحمن يحيى الجوهري، إلى جانب فني التمريض هدى أحمد البدوي، وفني التخدير محمد صلاح.

كما أشار الدكتور أحمد يحيى الجوهري أنه تم التعامل مع حالة لاستئصال حاجز رحمي باستخدام المنظار الجراحي، مشيرًا إلى أن التدخل تم بنجاح كامل، وجرى التعامل مع الحالة بدقة عالية ، بمشاركة فريق التخدير بقيادة الدكتور حاتم صالح، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور عبد الرحمن يحيى الجوهري، إلى جانب فني التمريض محمد أحمد عبد السلام، وفني التخدير محمد صلاح.

و أكد الدكتور السيد فاروق وكيل المديرية للطب العلاجي أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة أقسام الجراحة والطوارئ بمستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة يأتي على رأس أولويات العمل، بما يسهم في التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة بكفاءة عالية وتقليل معدلات التحويل خارج المحافظة.

وأكد وكيل الصحة أن مديرية الصحة بالدقهلية مستمرة في دعم المستشفيات العامة والمركزية، وتطوير قدراتها الطبية والبشرية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطنين، ويعزز من ثقة المجتمع في المنظومة الصحية الحكومية.