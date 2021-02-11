أريد فتح مقهى به شيشة والتكسب منه.. فما الحكم؟ الإفتاء ترد

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: ما حكم فتح مقهى به أرجيلة؟.





وردّ ممدوح، قائلًا: لا تفتح مقهى من هذا القبيل، لأن الشيشة حرام.





حكم العمل فى مقهى يقدم الشيشة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العمل في المطاعم والمقاهي لا حرج فيه من حيث الأصل حيث يتم فيهما إعداد الطعام والمشروبات وتقديم ذلك للزبائن، ولكن يكون تحريم العمل فيهما إذا احتوت تلك المحلات على ما لا يحل وجوده فيهما كالخمر والشيشة.



جاء ذلك، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته على سؤال « ما حكم العمل كاشير او حسابات فى كافتيرات تقدم الشيشة؟»، مضيفًا أن الشيشة تقديمها وبيعها حرام فإذا كان هذا داخل فى عملك فيكون هذا حراما وإذا كان عملك خارج هذه المنظومة أي مجرد أنك تسجل هذه الحسابات او ما شابه ذلك فالعمل جائز، ولكن إن وجدت عمل أخر يحقق رغباتك والعمل الثانى ليس به أى شائبة فعليك أن تنتقل اليه.





ربح المقاهي .. هل حرام