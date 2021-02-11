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فن

اليوم.. محمد محسن وزوجته هبة مجدي يشاركان المحبين عيدهم بـ «أهلاً بيك»

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
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آيه عاطف - محمد نحلة
حرص الفنان محمد محسن على مشاركة جمهوره ومحبيه فرحة الاحتفال بعيد الحب، وذلك من خلال إعداد مفاجأة من نوع خاص، حيث يستعد اليوم لطرح فيديو كليب جديد يحمل اسم "أهلاً بيك" يتعاون فيه مع لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة .

وتكمن المفاجأة في ظهور زوجته الفنانة هبة مجدي داخل أحداث الكليب، الذي يشهد قصة حب رومانسية ، تكون شاهد عليها جبال لبنان العريقة، لتخلق المخرجة بتول عرفة، طاقة حب صادقة ومميزة ، تظهر خلال مشاهد الكليب لتكون أقرب للحقيقة، ولتكون بمثابة نقل لقصة حب مشتعلة، يحتذى بها المحبين في عيدهم .

ورغبت المخرجة بتول عرفة، بتعزيز فكرتها بالكليب ، من خلال إقتراح ظهور الفنان هبة مجدي إلى جانب زوجها، خلال أحداث الكليب، التي أكدت أنها ستكون مختلفة بظهورها ، لترحب الفنانة هبة مجدي بتلك الفكرة.

ومن المقرر طرح فيديو كليب "أهلا بيك" اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا، على القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع " يوتيوب" وهي من كلمات :الشاعرة نور عبد الله، وألحان :محمد النادي، وتوزيع ؛يحيي يوسف، فكرة وإخراج : بتول عرفة
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