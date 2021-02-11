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رياضة

الدوري الممتاز.. أحمد ياسر ريان يتقدم لـ سيراميكا كليوباترا امام غزل المحلة

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أحرز أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا كليوباترا الأول في شباك غزل المحلة، في المباراة التي تقام حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف من كرة انفرد بها أحمد ياسر ريان في الدقيقة 41، وتمكن من وضعها في الشباك.

وبدأ سيراميكا كليوباترا  المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - فابريس نجاه.
خط الوسط: محمد توني - محمد ابراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر.
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - شريف دابو.


بينما بدأ غزل المحلة اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى:عمرو شعبان

 

خط الدفاع: محمد فتح الله، هشام عادل ، أشرف سيد، فتحي مبروك


خط الوسط: أحمد النادري، محمد عبد القادر، محمود صلاح


خط الهجوم: عبده يحيى،بسام ماهر، يحيى حامد  
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