سامح شكري: نسعى لإنهاء الأزمات بالوسائل السياسية ونبتعد عن التعامل بالقوة.. ونثمن علاقة مصر بقبرص واليونان

وزير الخارجية:

التحالفات المصرية هدفها مواجهة التحديات و ليست موجهة ضد أحد

يتوجه بالشكر للحكومة اليونانية والشعب اليوناني على الاستقبال الحافل، و "

نثمن علاقة مصر بقبرص واليونان، ونسعى من خلال العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة إلى تحقيق استقرار الشعب"، مضيفا أن

قدرتنا على مواجهة كورونا تتضاعف من خلال التكامل فيما بيننا والعمل المشترك الهدف منه تعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات وليس موجها إلى طرف وهو يعمل فى اطار تحقيق الاستقرار وفقًا لقواعد القانون الدولى.









وأوضح"وزير الخارجية"، خلال مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية دائما تعمل فى التعاون مع الدول من أجل مصلحة شعوبها، وتحقيق الاستقرار والعمل على أسس القانون الدولي، الذى يحكم العلاقات بين الدول.









وتابع وزير الخارجية، لدينا الرغبة فى تعظيم الشراكة فيما بين دولنا وشركائنا الدوليين والولايات المتحدة الامريكية والدول النامية والصين ونسعى لتحقيق الاستقرار وانهاء الازمات من خلال الوسائل السياسية والبعد عن اللجوء للتعامل بالقوة والتدخل العسكرى في اراضى الغير.









وأشار، إلى أننا نسعى الى تدعيم العلاقة فيما بين الاطار الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من اجل تحقيق مصالح شعوبنا فى كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك تعاونا اقتصاديا وتجاريا وسياسيا مشتركا بين الدول الثلاث.







