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سامح شكري: نسعى لإنهاء الأزمات بالوسائل السياسية ونبتعد عن التعامل بالقوة.. ونثمن علاقة مصر بقبرص واليونان

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:51 م
سامح شكري
سامح شكري
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ياسمين القصاص
وزير الخارجية:
التحالفات المصرية هدفها مواجهة التحديات و ليست موجهة ضد أحد


قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يتوجه بالشكر للحكومة اليونانية والشعب اليوناني على الاستقبال الحافل، و "نثمن علاقة مصر بقبرص واليونان، ونسعى من خلال العلاقات مع الأشقاء العرب  والدول الصديقة إلى تحقيق استقرار الشعب"، مضيفا أن قدرتنا على مواجهة كورونا تتضاعف من خلال التكامل فيما بيننا والعمل المشترك الهدف منه تعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات وليس موجها إلى طرف وهو يعمل فى اطار تحقيق الاستقرار وفقًا لقواعد القانون الدولى.


وأوضح"وزير الخارجية"، خلال مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية دائما تعمل فى التعاون مع الدول من أجل مصلحة شعوبها، وتحقيق الاستقرار والعمل على أسس القانون الدولي، الذى يحكم العلاقات بين الدول.


وتابع وزير الخارجية، لدينا الرغبة فى تعظيم الشراكة فيما بين دولنا وشركائنا الدوليين  والولايات المتحدة الامريكية والدول النامية والصين ونسعى لتحقيق الاستقرار وانهاء الازمات من خلال الوسائل السياسية والبعد عن اللجوء  للتعامل بالقوة والتدخل العسكرى في اراضى الغير.


وأشار، إلى أننا نسعى الى تدعيم العلاقة فيما بين الاطار الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من اجل تحقيق مصالح شعوبنا فى كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك تعاونا اقتصاديا وتجاريا وسياسيا مشتركا بين الدول الثلاث. 


وأوضح أنه لابد أن يكون هناك مبادئ داخل نطاق الأمم المتحدة لتوطيد العلاقات الدولية، فيما بين دول ذات سيادة وألا يتم التعامل مع هذه المبادئ بمنظور انتقائى أو معايير مزدوجة، تعمل على تحقيق مصالح ضيقة أو ذاتية على حساب هذه المبادئ، فلابد أن يكون هناك احترام كامل لجميع المبادئ الدولية، وعدم توظيفها لأغراض ضيقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
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