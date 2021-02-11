مصرع طفل غرق في بئر مياه بالشرقية

لقي طفل مصرعه غريقا في بئر مياه بالقرب من منطقة مفارق مصر النور بدائرة العاشر من رمضان في الشرقية.





وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة من مستشفى التأمين الصحي بوصول طفل عمره 14 عاما جثة هامدة، بسبب حادث غرق.





وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم ثانٍ العاشر، سقوط الطفل ببئر مياه بالقرب من منطقة مفارق مصر النور بدائرة القسم، وجرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وأخطرت النيابة العامة.