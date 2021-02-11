ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس بيلاروس بعد نوبة سعال: كورونا عاد إليّ على الأرجح

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:55 م
الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
Advertisements
أمينة الدسوقي
رجح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إصابته مجددا بفيروس كورونا المستجد، بعد سعاله الحاد خلال إلقائه كلمة دون كمامة أثناء فعالية شعبية.

واضطر لوكاشينكو، بعد تحدثه دون توقف خلال أكثر من ساعتين، إلى تعليق كلمته أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي، بسبب نوبة السعال، وقال: "أنا آسف.. يبدو أن هذه العدوى عادت إلي مجددا"، وذلك وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ورأى معظم الحاضرين في هذا التصريح تعليقا ساخرا، فيما أوضح لوكاشينكو أنه يعاني من السعال لليوم الثالث على التوالي.

وسبق أن أعلن لوكاشينكو أواخر يوليو الماضي، قبيل الانتخابات الرئاسية، أن الفحوصات الطبية اكتشفت إصابته سابقا بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض.

وتنتمي بيلاروس إلى مجموعة الدول التي امتنعت حكوماتها عن فرض قيود مشددة لمنع تفشي كورونا، وقلل لوكاشينكو مرارا من خطورة الجائحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تسريبات خطيرة.. إدارة ترامب سمحت بإصابة ملايين الأمريكيين بكورونا لغرض محدد

مؤشر خطر .. أعراض كورونا الرئيسية

نوع جديد أكثر خطورة.. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس كورونا المتحور

تعرف على قائمة قادة ورؤساء عالميين أصيبوا بفيروس كورونا.. فيديو

تعافت من السرطان فأنهى كورونا حياتها.. قصة مؤثرة لممرضة أصيبت أثناء عملها

ترشيحاتنا

حقيقة اقتراب منخفض التنين وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.. الأرصاد توضح

باولو جاملي نجم منتخب البرازيل السابق في حوار لـ صدى البلد: الأهلي فاجأني أمام بايرن ميونخ.. والكرة المصرية تطورت كثيرا

خليها فابريكا.. كل ما تريد معرفته عن خاصية النانو سيراميك للسيارات

حملة ممنهجة.. الزمالك يستنكر الهجوم على عضو المكتب التنفيذى

أقدم سيارة في مصر.. ساهمت في إنشاء 90% من الغردقة القديمة.. لم ترتكب مخالفة منذ 100 عام

أريد فتح مقهى به شيشة والتكسب منه.. فما الحكم؟ الإفتاء ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمتعافي كورونا .. 7 أسرار وراء زيادة ارتفاع الإصابة بمرض السكر

أغربها الفلفل الحار في الماء.. 5 مشروبات تقضي على الصداع في دقائق

لعدم الإصابة بالالتهابات.. أفضل طريقة لتنظيف الأذن بدون قطن