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فيديو جراف

فيديوجراف.. تعرف على وصية علاء ولي الدين في ذكرى وفاته

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:47 م
صدى البلد
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منار شعبان
مشاهد لن ينساها جيل التسعينيات للراحل علاء ولي الدين والتي تعلقت في ذاكرتنا جسدها في أفلامه ومسرحياته، حيث كانت شخصيته في فيلم الناظر لا تنسى عندما قدم دور الأب والأم بالإضافة لشخصيته في فيلم عبود على الحدود والتي قدم فيها شخصية الجندي الذي يقابل مواقف كوميدية خلال فترة خدمة في الجيش.

شاهد أيضا:

وكشف شقيق الراحل علاء ولي الدين في أحد التصريحات الصحفية، عن وصية أخيه قبل وفاته بثلاثة أشهر والتي تنبأ بها قبل فترة قليلة من رحيله.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن وصية علاء ولي الدين في ذكرى رحيله الثامنة عشر من خلال الفيديوجراف التالي.
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