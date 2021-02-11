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محافظات

تخصيص الخط الساخن 19564 لتلقي شكاوي النظافة بالقاهرة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:21 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
خصصت محافظة القاهرة الخط الساخن ١٩٥٦٤ لتلقي شكاوى النظافة بالعاصمة.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على سرعة التجاوب والتفاعل مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود مخلفات أو تراكمات للقمامة ورفعها على الفور، كذلك التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين الخاصة بوجود قصور من متعهدى الجمع السكنى أو محاولتهم فرض رسوم مالية على الوحدات السكنية.

وعقد  محافظ القاهرة اللقاء الأول بأعضاء مجلس النواب  الجدد  ( القائمة )  بديوان عام المحافظة.

ووجه المحافظ التحية لأعضاء مجلس النواب الجدد لتوليهم  مهام المسئولية فى هذه المرحلة، مؤكدًا المسئولية الوطنية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة مصالح الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين فى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم مع  إحترام الدستور والقانون لافتًا إلى وجود تعاون مثمر وبناء مع أعضاء مجلس النواب.
                         
وأشاد المحافظ بالوجود الفعال والواضح  للمرأة والشباب في المجلس الجديد وهو ما يعكس إيمان الدولة وقيادتها السياسية بقدارت المرأة والشباب في المساهمة فى بناء الدولة.

ووجه محافظ القاهرة التحية والتقدير لأعضاء مجلس النواب السابقين لما قدموه طيلة الفصل التشريعى السابق من جهد كبير أسهم فى تعزيز التجربة البرلمانية.

وأكد المحافظ ثقته من أن أعمال المجلس ستكون معبرة عن مصالح الوطن والمواطنين وستسهم فى ترسيخ الإيمان بالديمقراطية.
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