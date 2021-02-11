برلماني يطالب وزيرة الصحة بحل مشكلات مستشفى السادات العام بالمنوفية

طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب " حزب مستقبل وطن " الدكتورة هالة وزيرة الصحة بنظرة لمستشفى السادات العام بالمنوفية لأنها تعانى من أزمة نقص أكسجين في ظل جائحة كورونا ، و تحتاج إلى سرعة التدخل لحل الأزمة ، مشيرًا إلى أنه لابد من معاينة شبكة الغازات بالمستشفى وتشكيل لجنة هندسية من الوزارة للمعاينة وإعداد تقرير للخروج من هذه الأزمة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى .









وقال النائب أحمد أبو زيد أن مستشفى السادات تعانى من نقص الاكسجين وعدد الأسره بها 68 سريرًا داخليا بالإضافة إلى خمس أسرة عناية مركزة ، حيث قام متبرع " فاعل خير " بشراء خزان أكسجين بقوة 7000 لتر أكسجين سائل، لمواجهة فيروس كورونا والقضاء على أزمات الأكسجين بالمستشفى ، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لمواجهة هذه الجائحة وبالفعل تم تركيبه .





وطالب النائب أحمد أبو زيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة التدخل لحل أزمة شبكات الغاز بالمستشفى وعمل الإجراءات اللازمة من إحلال وتجديد للشبكة في ضوء الاهتمام والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .



