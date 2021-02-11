خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل أكثر من 1800 إصابة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل 1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، حيث أعتلت العاصمة الاردنية عمان وحدها قمة هرم الإصابات ب 1176 إصابة.





وأوضحت الصحة الاردنية في بيان اليوم ان إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 341,984 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 13493 حالة.





كما ارتفع إجمالي وفيات كورونا في المملكة الي 4421 حالة بعد تسجيل 10 حالات بحسب بيان الصحة الاردنية.



