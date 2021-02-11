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أخبار العالم

أول تعليق لـ نتنياهو بعد وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:49 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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شيماء مصطفى
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تهنئة للإمارات، بعد نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره بالمريخ.

وقال أوفير جندلمان, المتحدث باسم نتنياهو، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنئ الإمارات على نجاح مسبار "الأمل" في الوصول إلى مساره حول المريخ.. يا له من إنجاز رائع".

وأضاف أن تعاون البلدين العلمي، بما في ذلك في الفضاء، سيمكن إسرائيل والإمارات من تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للدولتين وللبشرية جمعاء.

ودخلت دولة الإمارات مساء الثلاثاء، التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ونجح "مسبار الأمل" عند الساعة 7:42 مساء الثلاثاء في الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر.
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