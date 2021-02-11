دماء من الفم.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان علي حميدة

شهدت اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان علي حميده تدهورا في حالته الصحية ونقله للمستشفي العام بمدينة مرسى مطروح.









وأكد الدكتور عادل مسلمانى صديق الفنان علي حميده المقرب ومدير محو الأمية بمطروح أن الفنان علي حميده كان حتى امس حالته الصحية مستقرة قائلا:" فوجئنا صباح اليوم الخميس بسوء حالته الصحية".





واضاف :" فوجئنا أن الفقيد علي حميدة بدأ في اخراج دماء من فمه وعدم قدرته على الحديث أو الوقوف واتصلنا بسيارة إسعاف وتم نقله إلى المستشفى".





وأشار الى أنه بعد وصوله للمستشفي بلحظات توفي بعد صراع مع المرض استمر لفترة طويلة بعد مرضه في الكبد والرئة مضيفا أنه سيتم تشييع جثمانه غدا الجمعة.





وقال إن الفنان علي حميده يعد علما من اعلام المحافظة ويعشقه أبناء مطروح مضيفا أن على حميدة عانى منذ ما يقرب من شهر من المرض، ونقل إلى معهد ناصر 23 يوما، وعاد إلى منزله بمدينة مرسى مطروح.