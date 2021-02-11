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رياضة

مونديال الأندية .. خالد الغندور: الأهلي برازيلي بس يصدق نفسه

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:16 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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مصطفى كرم

علق الإعلامي خالد الغندور على أداء النادي الأهلي في الشوط الأول أمام فريق بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته بفيس بوك قائلا "الاهلي الشوط الأول أفضل بكثير من الفريق  البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ولكن علي أرض الواقع الصراحة في هذا اللقاء الأهلي هو اللي برازيلي بس يصدق نفسه ويهاجم ويحرز أهداف".


وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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