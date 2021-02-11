إصابة توماس مولر نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن إصابة لاعبه توماس مولر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأصدر النادي الألماني بيانا رسميا، يؤكد فيه إيجابية فحوصات مولر لفيروس كورونا، و تم عزل اللاعب وسيتم عزل اللاعب عند عودة بعثة الفريق إلى ميونيخ.





وأشار بايرن في بيانه، إلى أنه تم عزل اللاعب بعد إصابته بكورونا، وسيتم عزل اللاعب عند عودة بعثة الفريق إلى ميونيخ.