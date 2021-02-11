ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين موضوع خطبة الجمعة

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:57 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا ، لتكون تحت عنوان : ” حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الصدق أحد أركان الإيمان ، والكذب أبرز علامات النفاق والمنافقين ، وأن حديث القرآن عن الصدق والصادقين حديث عظيم، هذا الخلق الأصيل الذي يعد أحد أهم علامات الإيمان ، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق ، فقالوا الإيمان : هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك ، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك ، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان ، كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :” آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ” .


وتابعت وزارة الأوقاف: نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره على السلوك موضوع خطبة الجمعة المقبلة

"النور في القرآن الكريم" موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

الأوقاف: حديث القرآن عن المفسدين في الأرض موضوع خطبة الجمعة المقبلة

بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

من أول 3 دول بالعالم.. وزيرة الصحة تعلن مفاجأة عن كورونا..فيديو

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

مش للمسلمين بس ..."دار علوم": لا يوجد ما يمنع قبول أي طالب مهما كانت ديانته

قالوا لـ صدى البلد| محمد مهران: محمد سامي منحني فرصة كتابة لؤلؤ.. بعد تعاونهما في مسرحية علاء الدين ماذا قال مجدي الهواري عن أحمد عز

رسالة خطية من العاهل السعودي للرئيس السيسي.. وهذا فحواها

موعد جنازة المطرب علي حميدة في مطروح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات مذهلة وWi-Fi في كاديلاك اسكاليد 2021.. صور

طريقة عمل سابلية الشوكولاتة .. خطوة بخطوة

كواليس تتويج إيهاب توفيق بالموسم الأول من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟