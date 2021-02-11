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تنسيقية شباب الأحزاب تكشف كواليس زيارتهم لمحافظ الشرقية

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:18 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب
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حمزة شعيب
قال محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الإعلامي باسم التنسيقية بالمجلس،  كواليس زيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم لـ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.


وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"ـ:"  الهدف من الزيارة هو عرض مشكلات وهموم المواطنين، وتقديم بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة.


وتابع:" قمنا أيضا بعرض نبذة عن التنسيقية وأهدافها وتكوينها، والأنشطة التي تقوم بها على المستوى التشريعي والعمل السياسي في القاهرة والمحافظات.


والتقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعرض المحافظ معدلات التنمية وخطط المحافظة والمشكلات التي تواجه تنفيذ الخطط على أرض الواقع، ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن.

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