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برلمان

"وفد أسوان": قرارات أبو شقة لحماية الحزب من الاختطاف

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:33 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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صدى البلد
أيدت اللجنة العامة لحزب الوفد في أسوان، قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، الصادرة يوم الاثنين ٩ فبراير لحماية الحزب من مؤامرة لاختطافه وأخونته.


وفوضت اللجنة أبو شقة في اتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الحزب ومؤسساته.


ووقع على البيان قيادات الوفد في أسوان، وهم: محمد علي البدري البصيلي عضو الهيئة العليا للوفد وسكرتير عام اللجنة العامة للوفد بأسوان ومدير مكتب جريدة الوفد بأسوان، والسيد احمد فخري (وشهرته صلاح فخري)، رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان ورئيس لجنة مركز أسوان، ومحمد الميرغني، عضو الهيئة العليا للوفد ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان ورئيس لجنة ادفو المركزية، وأسامة مصطفى عبد الدايم، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد ورئيس لجنة البندر المركزية، والحاج طه شاهين، رئيس لجنة نصر النوبة المركزية، وسراح الدين، رئيس لجنة أبو سمبل السياحي، ويونس جاد، نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان رئيس لجنة كوم امبو المركزية.
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