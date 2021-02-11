باهر السقعان: أبو شقة يحافظ على مبادئ وثوابت زعماء الوفد





أعلن باهر السقعان رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية، تأييده الكامل لكافة قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، مشيرًا إلى دعم اللجنة الكامل لرئيس الوفد من أجل الحفاظ على بيت الأمة.





وقال رئيس اللجنة العامة للحزب بمحافظة الدقهلية، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة قيمة وقامة كبرى وصاحب باع كبير في العمل السياسي والحزبي والقانوني، ورجل وطني يضع مصلحة الوطن نصب عينيه، ويعمل من أجلها ويحافظ على مبادئ وثوابت حزب الوفد التي ورثناها من الزعماء الثلاثة.





وأكد باهر السقعان، أن حزب الوفد طوال تاريخه يقف الي جوار الدولة المصرية وسيظل، لافتا إلى أن القرارات التنظيمية التي أصدرها رئيس الوفد جاءت للحفاظ على الوفد وتاريخه الذي يمتد الي أكثر من 100 عام من العطاء الوطني الخالص .