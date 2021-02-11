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مصطفى بكري: القوى المتآمرة استغلت ثورات الربيع العربي لإسقاط الأوطان.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:58 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المنطقة العربية شهدت خلال الفترات الماضية ما يسمى زلزالا تم تسميته بـ"الربيع العربي" مؤكدا أننا على مدار 10 سنوات كاملة رأينا أحداثا رهيبة حدثت وفوضى عارمة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن المؤامرة كانت أكبر بكثير من تصور أي شخص مشيرا إلى أن الجماهير التي خرجت في البداية كانت بغرض تغيير الأنظمة فقط.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه كانت هناك حالة من الاحتقان بسبب الأوضاع الإجتماعية التي حدثت خلال تلك الفترة مما دفعها للخروج من تزوير الإنتخابات وغيرها.

وأشار بكري إلى أنه في لحظة تحركت القوى المتآمرة لإسقاط الوطن وهو ما شاهدناه من أحداث على مدار عقد من الزمان وظهرت بداية من يوم 28 يناير في مصر بمحاولة إسقاط الشرطة الباسلة.
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