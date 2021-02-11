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برلمان

لجنة الوفد بالغربية تؤيد قرارات "أبو شقة"

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:40 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصي
قال الدكتور محمد خليفة، عضو الهيئة العليا، سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية، إن حزب الوفد الظهير السياسي للدولة المصرية بقيادة حكيمه من المستشار بهاء أبو شقة أحد الأعمدة في مصر والوطن العربى وأحد رجال الدوله المخلصين.


وقال سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية ، إن لجنة الوفد بالغربية برئاسة عادل بكار تؤكد دعمها الكامل لرئيس الحزب  للاستفاده من خبراته العلميه والعمليه والتشريعيه فى استكمال مسيرة الحزب كمعارضه بناءة تساعد فى خلق دولة ديمقراطيه عصريه حديثه.


كما دعا سكرتير عام لجنة الوفد بالغربية، الى نبذ الخلافات الداخليه حتى نتفرغ لخدمة الوطن والمواطن.
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