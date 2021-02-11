تخدم 1500 مريض..صحة سوهاج تتسلم 66 ماكينة غسيل كلوي

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، وصول 66 ماكينة غسيل كلوي ماركة فرزينس 4008s، يأتي ذلك في إطار خطة وسياسة وزارة الصحة بإحلال وتجديد الماكينات القديمة كثيرة الأعطال وضخ ماكينات جديدة لخدمة المرضى.





وأشرفت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة على استلام وتسليم الماكينات لمندوبي المستشفيات، بحضور الدكتور علاء غفير مدير عام الطب الوقائي، والدكتور عمر عبد الجابر مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي بالمديرية، وأحمد عز مدير إدارة المتابعة، وعلي صابر مدير إدارة التموين الطبي.





وأوضح الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة الكلي بالمديرية بأن تلك الأجهزة سوف، تقضي على قوائم الانتظار، وتم توزيعها بالمستشفيات حسب حاجة كل مستشفي وعدد المترددين عليها.





وتسلم مستشفى سوهاج العام 20 جهازًا، ومستشفى دار السلام وطهطا 8 أجهزة لكل مستشفى، وعدد 6 أجهزة لمستشفى جرجا العام، ومستشفى طما والبلينا وأخميم 5 أجهزة لكل مستشفى، مستشفى حميات سفلاق 4 أجهزة، ومستشفى ساقلتة جهازين.





وقال الدكتور أيمن مكرم إنه تم تزويد المحافظة بعدد 218 ماكينة غسيل كلوي منذ بداية خطة الأحلال والتجديد في يناير من العام الماضي وبوصول تلك الأجهزة لن يكون هناك أي قوائم انتظار للمرضى بالمحافظة وأن نسبة الإحلال تعدت 75٪.



