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رياضة

العامري فاروق: الضغوط تبني جيلا جديدا بالأهلي.. وإنجاز البرونزية شرف لمصر

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:48 م
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حقق انجازًا طيبًا بحصد برونزية بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.

وقال العامري فاروق، وزير الرياضة السابق، في تصريحات إذاعية عبر أثير "الشباب والرياضة": "إنجاز طيب واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، والبعثة بالكامل أدت ما عليها وزيادة ، تحقيق البرونزية يحدث للمرة الثانية في تاريخ النادي الأهلي وشيء يشرفنا كمجلس إدارة".

وأتم: "الأهلي يبني فريقا كبيرا واللاعبون يكتسبون الخبرات ويعانون نفسيًا وعصبيًا ، اللاعبون يوضعون تحت ضغوط تساعدهم لاكتساب الخبرات وبناء جيل جديد للنادي الأهلي".

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