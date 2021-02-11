بايرن ميونيخ يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية العالم

حرص نادي بايرن ميونيخ الألماني على تهنئة النادي الأهلي بالفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا للنادي الأهلي المصري تحقيق الميدالية البرونزية».
وأرفق الحساب الرسمي لبايرن، فيديو خلال توجيه لاعبي النادي الألماني التحية للاعبي الأهلي، كما وجه مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ تحية خاصة لمحمد الشناوي حارس الفريق بعد تألقه أمام بالميراس.
وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية نسخة ٢٠٢٠.