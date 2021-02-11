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رياضة

بايرن ميونيخ يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:04 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص نادي بايرن ميونيخ الألماني على تهنئة النادي الأهلي بالفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا للنادي الأهلي المصري تحقيق الميدالية البرونزية».

وأرفق الحساب الرسمي لبايرن، فيديو خلال توجيه لاعبي النادي الألماني التحية للاعبي الأهلي، كما وجه مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ تحية خاصة لمحمد الشناوي حارس الفريق بعد تألقه أمام بالميراس.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية نسخة ٢٠٢٠.

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