ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مسرحية ليل العبيد للأديب السوري ممدوح عدوان تنير مسرح القباني

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

تحتضن خشبة مسرح القباني في دمشق عرضا مسرحيا لأحد أكثر النصوص إشكالية للأديب السورى  الراحل ممدوح عدوان والذي حمل عنوان "ليل العبيد".

 

ويقدم ممدوح عدوان في النص رؤيته الخاصة لمرحلة الانتقال التي مر بها المجتمع العربي من الجاهلية إلى ظهور الإسلام منتقيا لها شخصيات تاريخية ليكون من أبطالها بلال بن رباح ووحشي والشاعر الحطيئة.

 

المسرحية التي كتبها ممدوح عدوان في سبعينيات القرن الماضي اختارها طلاب الدفعة الثانية من كلية فنون الأداء في جامعة المنارة الخاصة بالجمهورية السورية  لتكون مشروعا لتخرجهم بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة السورية، وتألق طلاب الكلية في أداء العمل المسرحي الذي أخرجه فؤاد حسن برؤية جديدة مزجت بين فلسفة العبودية عبر التاريخ ونزوع الإنسان إلى الحرية عبر الأداء المسرحي للطلاب الخريجين وحركاتهم على الخشبة مطوعين بعض الرقصات في بداية ونهاية العرض لخدمة العمل ككل.

 

عماد جلول مدير المسارح والموسيقى بوزارة الثقافة السورية  تحدث فى تصريحات صحفية  عن الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة لجميع المهتمين بالمسرح ووقوفها الى جانب المعاهد والكليات التعليمية سواء الرسمية منها ولا سيما المعهد العالي للفنون المسرحية أو الكليات التابعة لجامعات خاصة.

 

ومن جانبه الدكتور سامر عمران عميد كلية فنون الأداء بسوريا فى تصريحات صحفية عن  ان العرض قدمه طلاب الكلية لأول مرة كمشروع تخرج أول على خشبة مسرح جامعة المنارة لافتا إلى أن هذه الكلية تضم قسما للتمثيل يتخرج منها ممثل محترف وقادر على العمل في المسرح أو الدراما التلفزيونية او السينما وسواها حيث يتلقى الطلبة نفس المنهاج الذي يتلقاه طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ويقوم بتدريسهم كوادر اكاديمية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف زكي: رصيدى مش فلوس في البنك

تكريم محمود ياسين وصلاح السعدني.. تفاصيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

دورة الاباء .. ختام مهرجان القومى للمسرح

وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية يشهدان فاعليات تخريج شباب مشروع "ابدأ حلمك"

عرض محاكمة زيوس على مسرح الهناجر بدءًا من الخميس.. تفاصيل

محاكمة زيوس .. سونيا بوماد تكشف السر وراء عملها المسرحي الأول

ترشيحاتنا

الاهلي يتسلم برونزية مونديال الأندية وبايرن ميونخ يصنع ممرا شرفيا

بمجرد انتهاء المحاكمة.. ترامب يريد محو هذه الرسالة من الذاكرة

وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن إنجاز الأهلي في مونديال الأندية

أسترازينيكا تعلن عن إنتاج لقاح جديد يقاوم السلالة المتحورة في 9 أشهر

المسحة سلبية.. تعافي صبري فواز من فيروس كورونا

نواب بريطانيون يحذرون: لقاح كورونا لا فائدة منه في هذه الحالة.. وارتداء الكمامات إلى الأبد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف