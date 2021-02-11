مسرحية ليل العبيد للأديب السوري ممدوح عدوان تنير مسرح القباني

تحتضن خشبة مسرح القباني في دمشق عرضا مسرحيا لأحد أكثر النصوص إشكالية للأديب السورى الراحل ممدوح عدوان والذي حمل عنوان "ليل العبيد".

ويقدم ممدوح عدوان في النص رؤيته الخاصة لمرحلة الانتقال التي مر بها المجتمع العربي من الجاهلية إلى ظهور الإسلام منتقيا لها شخصيات تاريخية ليكون من أبطالها بلال بن رباح ووحشي والشاعر الحطيئة.

المسرحية التي كتبها ممدوح عدوان في سبعينيات القرن الماضي اختارها طلاب الدفعة الثانية من كلية فنون الأداء في جامعة المنارة الخاصة بالجمهورية السورية لتكون مشروعا لتخرجهم بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة السورية، وتألق طلاب الكلية في أداء العمل المسرحي الذي أخرجه فؤاد حسن برؤية جديدة مزجت بين فلسفة العبودية عبر التاريخ ونزوع الإنسان إلى الحرية عبر الأداء المسرحي للطلاب الخريجين وحركاتهم على الخشبة مطوعين بعض الرقصات في بداية ونهاية العرض لخدمة العمل ككل.

عماد جلول مدير المسارح والموسيقى بوزارة الثقافة السورية تحدث فى تصريحات صحفية عن الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة لجميع المهتمين بالمسرح ووقوفها الى جانب المعاهد والكليات التعليمية سواء الرسمية منها ولا سيما المعهد العالي للفنون المسرحية أو الكليات التابعة لجامعات خاصة.

ومن جانبه الدكتور سامر عمران عميد كلية فنون الأداء بسوريا فى تصريحات صحفية عن ان العرض قدمه طلاب الكلية لأول مرة كمشروع تخرج أول على خشبة مسرح جامعة المنارة لافتا إلى أن هذه الكلية تضم قسما للتمثيل يتخرج منها ممثل محترف وقادر على العمل في المسرح أو الدراما التلفزيونية او السينما وسواها حيث يتلقى الطلبة نفس المنهاج الذي يتلقاه طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية ويقوم بتدريسهم كوادر اكاديمية.