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رياضة

سيف تقا: الفوز على المحلة بملعبه أمر صعب.. ونتمنى استمرار الانتصارات

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:45 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
وصف التونسي سيف تقا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مباراة فريقه التي أقيمت اليوم ضد غزل المحلة بمحافظة الغربية، بالصعبة، مشددا على أن فريقه استحق الفوز على الفريق المحلاوي وحصد النقاط الثلاث.


وكان سيراميكا كليوباترا، دخل المربع الذهبي في مسابقة الدوري الممتاز، واحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة عشرة للدوري.


وقال المدافع التونسي: "سعيد بالفوز على فريق قوي مثل غزل المحلة، صعب جدا على ملعبه، ولكن الفريق نجح في تقديم أداء جيد على مدار شوطي المباراة، وسجلنا هدفا في الشوط الأول، وأخر في الشوط الثاني، وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء".


وعاد ليقول: "ركزنا بشدة في تلك المباراة، ونفذنا تعليمات هيثم شعبان المدير الفني، الذي شرح لنا المباراة وكل ما فيها، وشرح طريقة اللعب التي تضمن لما الفوز، وطبقناها بنجاح حتى حققنا الفوز".


وعن طموحاته مع الفريق، قال سيف تقا: "أسعى لتقديم أداء قوي مع سيراميكا كليوباترا، وهدفي الوصول إلى مركز متقدم مع الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، وأن تتوافق أهدافي مع أهداف النادي، الذي يمتلك مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين، ومعنا مدير فني كبير جدا، هيثم شعبان يبذل مجهودا كبيرا معنا ويمتلك فكرا أوروبيا في علم التدريب".
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