تبدأ من 65 ألفا .. تعرف على مواصفات شيري انفي وأسعارها في سوق المستعمل

ظهرت شيري انفي لأول مرة بالأسواق المصرية في عام 2013، وتعتبر واحدة من السيارات السيدان التي لاقت نجاحا كبيًرا خلال الفترة السابقة، بسبب سعرها التنافسي، و نسبة استهلاكها للوقود و التي تبدو مناسبة عند البعض، بالاضافة إلى تصميمها المقارب لموديل اسبرانزا A516 الشهير.

تعتمد شيري انفي على منظومة الجر الأمامي بينما تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 109 حصان، و عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/متر، عند 4500 لفة في الدقيقة، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات.

تأتي السيارة بسرعة قصوى تصل إلى 172 كم في الساعة، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.4 لتر عند قطع مسافات قدرها 100 كم، اما عن القياسات الهيكلية فبلغ طولها نسبة 4.580 متر، و عرضا قدر بـ 1.760 متر، و بارتفاع 1.483 متر، و مساحة تخزينية تسع لـ 485 لترا.

تحتوي السيارة على تكييف هواء، وزجاج كهربائى للـ 4 أبواب، و راديو ومشغل اسطوانات مزود بمدخل USB، و مقود حركة باور ستيرنج قابل للامالة، و مرايات جانبية كهربائية، كما دعمت بجنوط معدنية بلغ قياسها 15 بوصة.

بالاضافة إلى نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و قفل مركزي للأبواب، و زر للتحكم الداخلي في غلق النوافذ، و خاصية فتح غطاء التانك و المساحة التخزينية من الداخل.

ويتراوح سعر السيارة شيري انفي بسوق السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 65 ألف جنيه وحتى 150 ألفا بحسب الحالة العامة للسيارة و تاريخ الاصدار.