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تنسيقية الأحزاب: دولة 30 يونيو قادرة على استيعاب جميع الأيديولوجيات.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:11 م
محمد القاضي
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يعي جيدا مدى التحديات التي يواجهها والمشكلات التي تواجه أبناء المحافظة، لافتا إلى أن أولوياتهم الأولي القضايا العامة وليست الفردية. 

وأضاف السباعي خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم استعراض الخطة الاستثمارية لمحافظة الشرقية، وتحدثنا عن المشاكل التي تواجهها المستشفيات والطرق والعديد من الملفات الخاصة بالبنية التحتية. 

وتابع المهندس محمد السباعي: "نستهدف تحقيق التواصل بين المواطن والجهات التنفيذية في الدولة"، مشيدا باستقبال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوفد شباب تنسيقية الأحزاب مشيرا إلى وجود تعاون بينهما في المستقبل القريب، لافتا إلى أن دولة 30 يونيو قادرة على استيعاب جميع الأيديولوجيات.
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