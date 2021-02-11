10 أوبئة تهدد البشرية.. أستاذ وبائيات يوضح التفاصيل

كشف الدكتور أيمن السعيد أستاذ الوبائيات والصحة العامة في جامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية، تفاصيل فيروسات متوقع ظهورها مستقبلا.





وقال السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة "دي ام سي": "منظمة الصحة العالمية، تجتمع بصفة دورية لعمل قائمة بأمراض محتملة قد تصيب العالم بجائحات عالمية خلال السنوات التالية، والقائمة الحالية التي وضعتها المنظمة الأممية، وتضم 10 أمراض".





وأشار إلى أن هذه الأمراض هي: "كوفيد 19، وحمى القرم، وفيروس الإيبولا، وحمى لاسا، وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط المعروف بـ«ميرس»، وفيروس سارس، وفيروس نيباه، وحمى الوادي المتصدع، وفيروس زيكا، و«المرض الغاض إكس»، وهو مرض غير محدد، لأنه لا يمكن تضمين كل الأمراض في القائمة، وقد يظهر مرض جديد غير متوقع.





ولفت إلى أن هذه الأمراض في الغالب منقولة من الحيوانات، وتصيب الإنسان بحمى شديدة.