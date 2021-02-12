الحمد لله على نعمة الأهلي.. تامر أمين: الأحمر حقق الفرحة للمصريين

قال الإعلامي تامر أمين، إن الأهلى حقق الفرحة للمصريين وذلك بحصوله على المركز الثالث ببطولة العالم للأندية، معلقًا " مبروك مبروك للأهلى على الفوز بالمركز الثالث وفوزه على فريق بالميراس البرازيلي".





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، أن الأهلى حقق المطلوب منه فى البطولة.





ولفت إلى أن الاهلى فاز فى اللقاء الأول و وتعرض للهزيمة فى اللقاء الثاني و فاز فى اللقاء الثالث وهذا أمر جيد".





وأشار إلى أن الأهلي يحقق لـ جماهيره السعادة و الفرحة، فالحمد لله على نعمة الأهلي، وتواجد الأهلي فى مصر.



