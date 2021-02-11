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رياضة

أكرم توفيق: تعاهدنا على العودة إلى القاهرة ببرونزية العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق تعاهدوا على التتويج بالميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وذلك بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراة نصف النهائي.


وقال: «بعد الخسارة أمام البايرن اجتمعنا أكثر من مرة كلاعبين من أجل الاستعداد لمواجهة بالميراس البرازيلي، وتعاهدنا على حصد المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية».


وأضاف: «كنا نتمنى بالطبع أن نتخطى بايرن ميونخ من أجل خوض المباراة النهائية، ولكن في النهاية حققنا ميدالية في كأس العالم في أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين».


وأشار أكرم توفيق إلى أن الفريق كان على قلب رجل واحد في هذه البطولة، التي شهدت خوض ثلاث مواجهات في وقت قياسي رغم ضغط المباريات وشراسة المنافسة، حتى تحقق هدف الفريق في العودة بميدالية غالية جدا لهذا الجيل من اللاعبين.

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